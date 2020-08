Scoppia lo pneumatico, camper finisce contro il guardrail

MOGLIANO - Schianto lungo il Passante nel pomeriggio di oggi, giovedì, in territorio comunale di Mogliano Veneto.



Poco dopo le 14 un camper con targa tedesca all’altezza del chilometro 403 in direzione Milano, nei pressi dello svincolo con la A27, ha sbandato autonomamente forse a causa dello scoppio di uno pneumatico. Il mezzo, su cui viaggiava una famiglia proveniente dalla Germania, è finito contro un guardrail. .



Tre i feriti, la madre e due bambini, tutti in modo apparentemente non grave e trasportati dal personale del Suem in ospedale a Mestre. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polstrada, oltre agli ausiliari di Concessioni Autostradali Venete coordinati dal Centro Operativo di Mestre, in servizio di assistenza e presegnalazione.



Il veicolo coinvolto, che ha perso diversi detriti tra cui il portabici, è rimasto fermo tra la prima e seconda corsia di marcia, pertanto il traffico ha potuto defluire solamente in quella di sorpasso.



Si sono dunque creati rallentamenti che hanno portato alla formazione di 2 chilometri di coda.



Sono in corso le operazioni di rimozione dei mezzi e pulizia della carreggiata.