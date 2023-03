Scoppia il palloncino in bocca: muore a sette anni

VICENZA - Un bambino di 7 anni, residente nel comune vicentino di Montegaldella, è morto soffocato da un palloncino di gomma con cui stava giocando. Stando alle prime informazioni, il bimbo avrebbe addentato il palloncino che gli sarebbe scoppiato in bocca e non è poi riuscito a rigettare i pezzetti di plastica che gli erano finiti in gola. Ad accorgersi dell'accaduto la nonna che ha subito chiamato i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare. Il piccolo era stato ricoverato all'ospedale San Bortolo di Vicenza già in coma.