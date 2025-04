Scoppia l'incendio sul tetto della palazzina

QUARTO D’ALTINO (VENEZIA) – Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 aprile, sul tetto in legno di una palazzina in viale della Resistenza, a Quarto d’Altino. Le fiamme si sono sprigionate durante alcuni lavori di ristrutturazione e hanno rapidamente coinvolto parte della copertura dell’edificio. Nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta.



Imponente l’intervento dei Vigili del Fuoco, con tre autopompe, tre autobotti e tre autoscala inviate dai comandi di Mestre e Treviso. In totale, impegnati nelle operazioni oltre 30 operatori. Il rogo è stato circoscritto e le squadre hanno lavorato per evitare la propagazione delle fiamme alle abitazioni sottostanti. Le attività sono coordinate dal funzionario di guardia e dal capo turno provinciale.



Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno gestito la viabilità e garantito la sicurezza dell’area. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, ma la situazione è sotto controllo.