Scoppia l'incendio in ospedale: tre morti, cinquanta feriti

AMBURGO (GERMANIA) - Un grave incendio è scoppiato durante la notte nell’ospedale Marienkrankenhaus nel quartiere Hohenfeld di Amburgo, causando la morte di tre persone. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, sono rimaste ferite circa cinquanta persone, di cui due versano in condizioni critiche.



Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, mentre le autorità stanno indagando sulle cause del rogo che ha colpito una struttura sanitaria fondamentale nella città portuale della Germania nordoccidentale.