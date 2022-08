Scoppia incendio nel bed&breakfast

UDINE - Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di mercoledì 3 agosto nell’affittacamere di via Melegnano a Udine.

Le fiamme si sono sviluppate per cause di natura elettrica da un magazzino nella corte esterna della struttura e sono arrivate fino all’isolante del tetto.



Due stanze sono rimaste danneggiate dal fumo, mentre non ci sono state ripercussioni sulla struttura.



Sul posto sono accorsi in forze con diversi mezzi i vigili del fuoco di Udine, insieme alla polizia, che ha provveduto anche a regolare la viabilità.

Il proprietario del bed&breakfast, che ha cercato di spegnere le fiamme, la moglie e i genitori di lei sono stati portati in ospedale per accertamenti medici.