Scoperto un camion con 200 cani vivi destinati al macello

Nella notte di sabato, la polizia indonesiana ha intercettato un tragico convoglio: un camion con a bordo oltre 200 cani destinati al macello. Gli animali erano intrappolati in condizioni disumane, con i musi bloccati da lacci e rinchiusi in sacchi di plastica, incapaci di muoversi e terrorizzati.



Il veicolo è stato fermato nella città di Semarang, sull'isola di Giava, mentre si dirigeva verso Surakarta in Indonesia. Cinque membri dell'equipaggio del camion - secondo quando riporta la stampa locale - sono stati arrestati e affronteranno l'accusa di violare le norme sul benessere degli animali, rischiando fino a cinque anni di carcere. Alcuni attivisti hanno affermato di aver denunciato il traffico di carne di cane alla polizia a dicembre, ma da allora avevano "perso le tracce" dell'operazione. Poi il blitz.



L'Indonesia è nel 2024 uno dei pochi paesi al mondo che consente ancora la vendita di carne di cane e gatto. Tuttavia, chi si dice contrario a questa pratica sta guadagnando terreno, con alcune città, inclusa Semarang, che impone divieti locali al commercio.