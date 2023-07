Scoperto traffico illegale di organi in Indonesia, si organizzavano tramite un gruppo Facebook

In Indonesia dodici persone sono state arrestate per traffico di organi umani, che avveniva attraverso un gruppo Facebook. Per ora sono 122 i donatori coinvolti, persone in difficoltà economica dopo aver perso il lavoro durante la pandemia che per soldi entravano in contatto con i trafficanti sul social network per donare un rene. Fornivano i loro dati personali, dopodiché avveniva un primo incontro presso un’abitazione a Bekasi, vicino a Giacarta, e infine i donatori venivano portati in Cambogia, dove effettuavano i controlli medici. Superati i test, venivano abbinati ai clienti compatibili provenienti da Malesia, Cina e Singapore.

Il prezzo per l’organo si aggirava sui 200 milioni di rupie indonesiane, cioè circa 10 mila euro, mentre il volume di affari stimato supera i 24.4 miliardi di rupie, l’equivalente di 1.6 milioni di euro.

Coinvolti nello scandalo ufficiali e poliziotti dell’immigrazione, fra cui l’ufficiale di polizia di Bekasi, che avrebbe aiutato i trafficanti ad evitare i controlli delle autorità in cambio di 612 milioni di rupie, ovvero 40 mila dollari. Gli arrestati sono ora accusati di aver violato la legge sulla tratta degli esseri umani e rischiano 15 anni di carcere e 600 milioni di rupie (39 mila euro) di multa.