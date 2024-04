Scoperto gasolio fuori legge scoperto: sequestrati 1.700 litri

PORDENONE - I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone e i Funzionari del locale Ufficio delle Dogane dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), hanno sequestrato, presso un distributore stradale di carburante, 1.700 litri di diesel non conforme alle caratteristiche stabilite dalla normativa.

Sviluppando le costruttive sinergie esistenti tra i due Organi dello Stato – rafforzatesi a seguito della stipula, tra il Comando Generale del Corpo e la Direzione Generale ADM, di un articolato protocollo di intesa – le Fiamme Gialle del Gruppo di Pordenone ed i funzionari ADM di Pordenone hanno organizzato, ed attuato, congiuntamente, una serie di controlli presso alcuni distributori stradali di carburante del territorio, finalizzati al riscontro delle caratteristiche dei prodotti combustibili commercializzati.

Per l’immediata individuazione di eventuali anomalie, Finanzieri e Doganieri si sono avvalsi del supporto del Laboratorio Mobile in dotazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che, normalmente di stanza a Venezia, presso il Laboratorio Chimico ADM, opera su tutto il territorio del Veneto e del Friuli Venezia Giulia per effettuare, in maniera speditiva, sui campioni prelevati dalle unità operative, alcune determinanti analisi sulla qualità degli idrocarburi.

Nella campionatura del prodotto attinto da uno dei distributori stradali controllati, i tecnici dell’Agenzia hanno individuato alcune anomalie sul punto di infiammabilità del gasolio, tali da richiederne un esame più approfondito presso la sede, ben più attrezzata, del Laboratorio Chimico ADM.

La mattina successiva, ottenuta la conferma dei risultati dei preliminari esami, le Fiamme Gialle ed i funzionari ADM hanno provveduto a sequestrare il prodotto non conforme e a sanzionare, ai sensi del D.Lgs. 66/2005, il gestore dell’impianto di distribuzione.