Scoperto feto tra i cespugli, indagini in corso

VICENZA - I carabinieri di Bassano del Grappa (Vicenza) hanno ritrovato i resti di un feto di 6 mesi tra i cespugli durante un'operazione antidroga. Il corpicino, come riporta Il Giornale di Vicenza, era conservato in un'ampolla di vetro con all'interno del liquido chimico di conservazione. La scoperta risale a venerdì scorso ed è avvenuta nel corso di alcuni controlli legati allo spaccio di stupefacenti in una zona della città. Il feto è stato posto sotto sequestro ed è stata avvisata la Procura che ora dovrà decidere se disporre analisi più accurate per tentare di fare piena luce sulla scoperta. Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori è che Il corpicino sia stato utilizzato per riti satanici. (ANSA)