Scoperto con la cocaina nel portafoglio

CASTELFRANCO - Operaio scoperto con della cocaina nel portafoglio.



È accaduto venerdì durante un servizio di controllo dei Carabinieri in centro a Resana.



Gli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno perquisito un operaio 45enne del posto: nel portafoglio aveva una dose di 0.2 grammi di cocaina.



Nella successiva perquisizione in casa scoperti 9 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento della droga.



È stato deferito in stato di libertà con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.



Inoltre nella notte i Carabinieri sono anche intervenuti in via Trento a Castello di Godego per il furto di un furgone Fiat Ducato di un artigiano del posto.



Il mezzo è stato ritrovato poco dopo in via Valsugana. Gli occupanti se la sono svignata lasciando il mezzo lungo la regionale 308 a Castelfranco.



All'interno utensili e materiali elettrici, provento di un furto appena commesso. Il furgone e il materiale sono stati riconsegnati ai proprietari.