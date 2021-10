Scoperto in città anche se aveva il foglio di via: denunciato

TRIESTE - Nella serata di ieri, domenica 24 ottobre, la Polizia di Stato ha denunciato un cittadino italiano del 1986 perché inottemperante al provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Trieste, emesso dal Questore nel maggio 2019 e valido per tre anni.



L’uomo è stato identificato da una Volante intervenuta in uno stabile di via Pier della Francesca per la segnalazione di un diverbio fra alcune persone.

Dopo i riscontri e le formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.