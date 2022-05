Scoperti sei lavoratori in nero: fioccano multe per 70.000 euro

VICENZA - I militari del Comando Provinciale di Vicenza hanno individuato 6 lavoratori “in nero” poiché privi delle preventive comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro, irrogando sanzioni amministrative per circa 70 mila euro.



Questo è il bilancio degli ultimissimi controlli eseguiti dai finanzieri della Tenenza di Thiene, nel corso dei quali sono stati attenzionati esercizi aperti al pubblico tra cui si annoverano un “bar/caffè” sito a Thiene (VI), ove è stata rilevata la presenza di due lavoratori impiegati “in nero”; un “bar/caffè” sito a Zugliano (VI), con individuazione di una lavoratrice non assunta e un bar attiguo a un distributore di carburante, sito a Breganze (VI), dove è stata rilevata la presenza di una ulteriore lavoratrice in nero.



Inoltre, sono stati eseguiti controlli a Sandrigo (VI), specificatamente in una tabaccheria, ubicata all’interno di un bar, nel cui esercizio è stata accertata la presenza di una lavoratrice in nero e nei confronti di un “pub/birreria” dove è rilevata la presenza di una dipendente non assunta.



In tre dei predetti casi, poiché al momento del primo accesso ispettivo le Fiamme Gialle thienesi hanno accertato la presenza di personale irregolare in misura superiore al 10% di quello presente sul posto, è stata proposta e ottenuta, da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza, la sospensione dell’attività imprenditoriale.



I successivi accertamenti eseguiti hanno permesso anche di accertare il pagamento degli emolumenti ai dipendenti non regolarmente assunti senza l’utilizzo di metodi tracciabili, in relazione a complessive 41 mensilità.

In definitiva, in relazione alle citate irregolarità accertate, sono state irrogate ai legali rappresentanti delle imprese controllate sanzioni amministrative pecuniarie dell’importo complessivo pari a 69.800 euro.