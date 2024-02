Scoperti due agenti immobiliari abusivi, scattano le sanzioni

VICENZA - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Vicenza hanno intensificato la loro azione contro il fenomeno dell'abusivismo nel settore immobiliare, scoprendo due nuovi casi di mediatori che operavano illegalmente presso agenzie di Chiampo e Arzignano. Gli individui non risultavano iscritti nell'apposita sezione del Registro delle Imprese, requisito fondamentale per svolgere questa professione.

Nel primo caso, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vicenza hanno condotto un'ispezione in un'agenzia di Arzignano affiliata a una rinomata catena del settore. Qui hanno individuato un procacciatore d'affari, titolare di una partita IVA autonoma, che operava illecitamente come agente immobiliare. Grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio locale, è emerso che il presunto mediatore non possedeva la qualifica necessaria e aveva fallito gli esami abilitanti presso l'Ente camerale.

Le Fiamme Gialle hanno esteso le indagini alle transazioni immobiliari gestite dal mediatore abusivo, confermando che egli stesso gestiva le trattative, dalla proposta d'acquisto alla fase del rogito. In uno di questi casi, ha ricevuto 5.000 euro in contanti, superando il limite antiriciclaggio allora in vigore.

Per questa attività illecita, è stata inflitta al responsabile una sanzione pecuniaria massima di 15.000 euro, mentre, per la violazione sull'uso di contanti, è stata irrogata una sanzione di 2.000 euro, estesa anche al cliente dell'agenzia.

Nel secondo caso, una segnalazione al numero di emergenza 117 ha portato i finanzieri della Compagnia di Arzignano a scoprire un collaboratore esterno di un'agenzia di Chiampo che, sebbene dotato di partita IVA autonoma, svolgeva attività di mediazione senza essere abilitato. L'agenzia è stata sottoposta a controllo fiscale, rivelando omissioni nella fatturazione e nell'IVA.

Per l'agente immobiliare abusivo è stata comminata una sanzione amministrativa da 7.500 a 15.000 euro, con segnalazione alla Camera di Commercio. L'agenzia immobiliare è stata sanzionata per omessa fatturazione e l'evasione dell'IVA, mentre sia il rappresentante legale che il cliente hanno ricevuto una sanzione di 2.000 euro per violazione della normativa antiriciclaggio.