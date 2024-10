Scoperti cinquemila capi sportivi tarocchi ma venduti come originali

VICENZA - Sneakers tarocche, ma non solo. La Guardia di Finanza di Vicenza ha sequestrato oltre 5.200 capi di abbigliamento di noti brand sportivi (Adidas, Nike, Vans, Converse, Lacoste, Liu jo, Columbia, North Face, Ballantyne, Polo Ralph Lauren), scoperti in alcuni locali di Padova affittati a un cittadino croato e a una donna italiana. I capi, imballati e pronti a essere spediti, non avevano documenti per provarne l'originalità o l'acquisto tracciato. Le due persone sono indagate per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.