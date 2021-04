Scoperti 25 Porcellini d'India malati e abbandonati

VENEZIA - Il Nucleo Ambientale Terraferma della Polizia locale di Venezia è riuscito a salvare 25 porcellini d’India che si trovavano, malati e abbandonati, in un terreno situato nella zona di Ca’ Sabbioni.



Gli animali erano in parte all’interno di uno scatolone e in parte nelle sterpaglie limitrofe, tutti con evidenti segni di rogna, malattia provocata da parassiti.



Con gli operatori del Nucleo Ambientale ha collaborato personale volontario dell’associazione ENPA di Mira, che si è poi presa cura dei porcellini, portandoli, per le cure del caso, nella propria sede.



Sarà presentata una denuncia penale per maltrattamento di animali. OT