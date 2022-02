Scoperta negli USA una tecnologia rivoluzionaria per rimuovere la CO2 dall’aria

USA - Un team di ingegneri dell’Università del Delaware, negli Stati Uniti, hanno scoperto un modo per rimuovere la CO2 dall’aria con un’efficienza del 99%. La scoperta, del tutto fortuita, è avvenuta mentre stavano cercando di migliorare un sistema di conversione dell’energia utilizzando celle a combustibile HEM (con membrana a scambio di idrossidi), alternativa economica ed ecologica alle tradizionali full cell di tipo PEM (membrana a scambio protonico), basata sullo scambio di ioni idrossido anziché ioni idrogeno. Questa tipologia di cella ha il potenziale per risolvere diversi problemi delle controparti commerciali, offrendo al contempo un’elevata potenza e densità di energia.



Tuttavia le HEM presentano anche un importante difetto: sono estremamente sensibili all’anidride carbonica atmosferica. In altre parole il sistema reagisce con la CO2 riducendo rapidamente le prestazioni e l’efficienza del dispositivo, fino al 20%. Cercando una soluzione a questo problema, il team dell'Università guidato dal Professor Yushan Yan si è reso conto che tale svantaggio sarebbe potuto essere trasformato in un vantaggio, creando una soluzione per rimuovere la CO2 dall’aria con un'elevata efficienza. «Una volta che abbiamo indagato sul meccanismo ci siamo resi conto che le celle a combustibile stavano catturando quasi ogni frammento di anidride carbonica che entrava in esse, ed erano davvero brave a separarlo» ha spiegato il Professor Brian, co-autore della ricerca.



Da qui l’idea di creare uno strumento ad hoc. «Abbiamo scoperto che il nostro approccio è molto efficace. Possiamo catturare il 99% dell’anidride carbonica dall’aria in un solo passaggio se abbiamo il giusto design e la giusta configurazione» ha dichiarato Yan. Il prototipo pesa circa 340 grammi e può filtrare 10 litri d'aria al minuto, catturando il 98% della CO2. Secondo gli scienziati la tecnologia potrebbe consentire anche la realizzazione di dispositivi di rimozione dell'anidride carbonica più leggeri ed efficienti anche in veicoli spaziali o sottomarini, dove la filtrazione continua è fondamentale.