Scoperta frode con oltre 50.000 titoli energetici falsificati

PORDENONE - I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno smascherato una truffa plurimilionaria ai danni del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e del Gestore dei Mercati Energetici (GME). Sei amministratori di tre società sono indagati per aver ottenuto indebitamente oltre 50.000 Titoli di Efficienza Energetica (TEE), noti come Certificati Bianchi, attraverso la presentazione di 292 progetti fittizi di efficientamento energetico.



L’indagine, condotta dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria, ha evidenziato come una società pordenonese, priva di strutture e dipendenti, abbia fatto validare al GSE interventi mai realizzati, avvalendosi della complicità di altre due imprese che fornivano nominativi di clienti reali ma non coinvolti nelle detrazioni fiscali. Questi progetti fasulli hanno permesso di incassare contributi per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro.



La Procura di Roma, subentrata per competenza territoriale, ha contestato ai sei amministratori la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, mentre le società sono chiamate a rispondere per la responsabilità amministrativa degli enti. Parallelamente, la Procura Regionale presso la Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia ha quantificato il danno erariale in oltre 10,4 milioni di euro, notificando agli indagati l’invito a presentare memorie difensive. Questa operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi nel settore dell’efficienza energetica e nella tutela delle risorse pubbliche.