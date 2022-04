Scoperta evasione da 43.000 euro

TRIESTE - La Guardia di Finanza di Trieste ha scoperto una evasione di tributi locali perpetrata dai proprietari di alcuni immobili situati in un noto complesso residenziale di Muggia.

In particolare, nell’ambito del protocollo d’intesa siglato tra le Fiamme Gialle e i Comuni del Carso, finalizzato a contrastare l’evasione delle imposte comunali e reprimere l’indebito accesso ai benefici previsti, i finanzieri della Compagnia di Muggia hanno individuato n. 15 soggetti proprietari di immobili siti in un noto complesso residenziale che affaccia sul golfo di Trieste che, dal 2018 al 2021, hanno omesso il pagamento dell’IMU e della TASI.



Oltre 43.000 euro i tributi non versati dai cittadini, principalmente di nazionalità austriaca, che, giovandosi della loro residenza all’estero, hanno evaso le imposte in danno delle entrate fiscali di competenza del Comune di Muggia.

Gli accertamenti svolti dai militari, con l’ausilio del Comune di Muggia, hanno infatti consentito di appurare come nessuno dei soggetti controllati avesse stabilito la residenza in Italia e adibito gli immobili di proprietà ad abitazione principale, circostanza che avrebbe permesso di beneficiare dell’esenzione dal pagamento dei tributi contestati, altrimenti interamente dovuti.



L’operazione della Guardia di Finanza conferma l’impegno quotidianamente assicurato dal Corpo a tutela dei bilanci pubblici locali, quale presidio di legalità teso a contrastare qualunque comportamento difforme da quanto normativamente previsto ed a beneficio del superiore interesse pubblico.