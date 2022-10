Scoperta discarica abusiva in un terreno privato: tra la vegetazione anche 13 auto

VERONA - I Finanzieri del Comando Provinciale di Verona hanno individuato una discarica abusiva nel territorio della bassa veronese. Si tratta di un terreno privato nelle immediate vicinanze di Cerea (Verona). Sul posto, le Fiamme Gialle della Compagnia di Legnago (Verona) hanno trovato materiali di varia natura accatastati tra la vegetazione che in buona parte li ricopriva.

Tra i rifiuti sono state rinvenute 13 auto in evidente stato di abbandono, alcune delle quali risultano radiate per demolizione o esportazione, oltre a elettrodomestici, pneumatici, bancali e vecchio mobilio. I Finanzieri hanno deferito alla magistratura il proprietario dell'area per reati previsti dal testo unico sull'ambiente, per aver posto in essere un'attivita' non autorizzata di raccolta di rifiuti, non smaltiti secondo le disposizioni vigenti.

I finanzieri hanno quindi sottoposto a sequestro probatorio l'intera area adibita a discarica abusiva, per un'estensione di circa 1.000 mq, contenente diverse tonnellate di rifiuti non autorizzati, in attesa delle successive attivita' di bonifica del sito. Sono in corso ulteriori approfondimenti in ordine ai veicoli rinvenuti (alcuni dei quali ancora corredati di targhe) e all'eventuale danno ambientale cagionato dalla prolungata persistenza sul terreno di tali materiali e dalle possibili infiltrazioni di oli usati e di percolato nel sottosuolo o nel vicino canale adiacente alla proprieta'.