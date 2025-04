Scoperta discarica abusiva, sequestrata un’area di duemila metri quadrati

PADOVA – Un’area di circa 2 mila metri quadrati è stata sottoposta a sequestro dai Finanzieri del Comando Provinciale di Padova in collaborazione con il Reparto Operativo Aeronavale, nell’ambito di un’attività di polizia ambientale condotta nel territorio di San Giorgio delle Pertiche.



Le operazioni, guidate dalla Compagnia di Cittadella con il supporto di un elicottero della Sezione Aerea di Venezia, hanno permesso di individuare, grazie a strumenti tecnologici di bordo, un terreno colmo di rifiuti speciali in stato di abbandono.



L’indagine ha portato alla scoperta di un’attività non autorizzata di gestione di rifiuti pericolosi e non, senza iscrizione al Catasto Nazionale dei Rifiuti, riconducibile a un soggetto operante fino al 2024 nel settore delle confezioni per abbigliamento.



Tra i materiali trovati figurano bombole di gas, batterie esauste, estintori ed elettrodomestici, con potenziali rischi per la salute pubblica.



Il presunto responsabile è stato denunciato alla Procura di Padova per gestione illecita di rifiuti, violazione di sigilli e oltraggio a pubblico ufficiale.