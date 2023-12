Scoperta consulente fiscale abusiva: 400 pratiche in 5 anni

VICENZA - La Guardia di Finanza di Vicenza ha scoperto una consulente fiscale abusiva che in 5 anni aveva svolto 400 pratiche senza averne titolo. La donna ha operato in qualità di consulente fiscale, già dal 2018, sprovvista di partita IVA e in assenza di titoli abilitativi, e per questo è stata denunciata per esercizio abusivo della professione.

L'indagine delle fiamme gialle di Arzignano ha accertato che la sedicente professionista, aveva esercitato a Cornedo Vicentino, presentando svariati modelli dichiarativi 730 (quasi 400 pratiche in 5 anni) in un Caf abilitato di Valdagno, presso il quale è stata acquisita la lista di 97 clienti che, negli anni, si erano rivolte a lei senza però ottenere alcun documento fiscale. I finanzieri hanno, quindi, constatato compensi non dichiarati dal 2018 ad oggi per diverse decine di migliaia di euro.