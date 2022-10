Scooterista muore dopo la caduta

VERONA - E' deceduta la 51enne veronese, residente al Porto San Pancrazio, caduta con il proprio ciclomotore Piaggio Liberty nella serata di lunedì in via Sommacampagna zona Quadrante Europa, a Verona. Troppo gravi le lesioni per la scooterista, deceduta nella tarda serata di ieri al Polo Confortini nonostante i soccorsi tempestivi del Suem 118.

Sul posto sono giunte le pattuglie del reparto Motorizzato della Polizia Locale per i rilievi di legge ed è stato già informato il pubblico ministero di turno. La dinamica della caduta del ciclomotore è da ricostruire, e al momento non ci sono elementi per individuare anche il coinvolgimento di altri veicoli. E' l'undicesima vittima sulle strade del comune di Verona da inizio 2022.