Scooterista esce di strada e perde la vita poco lontano da casa

CORMONS (GORIZIA) – Un uomo di 64 anni ha perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto a Cormons, a poca distanza dalla sua abitazione. La vittima era alla guida del suo scooter quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere violentemente contro il guardrail prima di cadere rovinosamente sull'asfalto. Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri della stazione locale, non sono stati rilevati segni di frenata sulla carreggiata, ipotizzando così che l'uomo possa aver accusato un malore mentre era alla guida. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorritori inviati dalla centrale operativa Sores Fvg, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. A dare l’allarme è stato un passante che ha notato l’incidente e ha subito chiamato i soccorsi. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia sono tuttora in corso.