Lo scooter guidato dal padre finisce contro il camion, muore il figlio 17enne

PADOVA - Ennesimo incidente mortale sulle strade del Veneto: è accaduto oggi 24 giugno, alle 14,30 in via Po a Padova, all'altezza dell'hotel Crowne Plaza.

Stando a quanto si è appreso, padre e figlio minorenne si trovavano in sella ad uno scooter Liberty 125 quando si sono scontratri, per cause al vaglio degli inquirenti, con un camion mentre facevano una curva.

Il colpo ha provocato il decesso del diciassettenne. Il padre è stato ricoverato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ricoverato anche l'autista del camion, rimasto sotto choc dopo l'incidente. La viabilità è andata in tilt, tutta la zona è stata transennata per consentire i rilievi di rito da parte della polizia locale. OT