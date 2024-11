Scooter contro camion, muore la conducente del motociclo

VERONA - Una donna ha perso la vita questa mattina, martedì 5 novembre, in un drammatico incidente stradale avvenuto a Negrar di Valpolicella, nel veronese. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 lungo via Ca’ Paletta, nella frazione di San Peretto, quando uno scooter e un camion si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento.

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i soccorritori del Suem 118, giunti con ambulanza e automedica, ma purtroppo per la donna alla guida dello scooter non c'è stato nulla da fare: le gravi ferite riportate nello schianto si sono rivelate fatali, e i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

Presenti anche i carabinieri di Negrar, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e accertare le responsabilità. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze che hanno portato alla collisione tra i due mezzi.

L'incidente ha scosso profondamente la comunità di Negrar, lasciando familiari e conoscenti della vittima nel dolore e nello sgomento.