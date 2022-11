Scooter contro camion: è grave

GORIZIA - Ha riportato lesioni serie un uomo che questa mattina è rimasto coinvolto in un incidente accaduto a Bistrigna, nel comune di Staranzano, all'altezza dell'incrocio tra via Brasizza e via Grado. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre viaggiava in sella a uno scooter è rimasto coinvolto in uno scontro con un autoarticolato. Dopo la chiamata al Nue 112, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza proveniente da Monfalcone, l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso. Lo scooterista è stato assistito tempestivamente e quindi trasportato in volo all'ospedale di Trieste in condizioni serie. Sul posto anche i Vigili del fuoco per quanto di competenza.