Scooter contro auto: ferita una ragazza di 20 anni

GORIZIA - Una ragazza di 20 anni che viaggiava in sella a uno scooter è rimasta coinvolta, sabato pomeriggio poco dopo le 17, in un incidente stradale accaduto a Gorizia, in via Tabai, località Sant'Andrea.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine è andata a scontrarsi con un'auto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che, dopo aver assistito la ferita, l'hanno trasportata in codice giallo all'ospedale di Cattinara.

Allertati Vigili del Fuoco del comando del capoluogo isontino per quanto di competenza, e a supporto dei sanitari.