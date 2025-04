In scooter con 10 chili di hashish nello zaino: arrestato

ROVIGO - Stava viaggiando in scooter, arrivando da un’altra provincia, quando è stato fermato dagli agenti delle Volanti della questura di Rovigo. Il giovane, un albanese di 28 anni, è apparso subito agitato e nervoso, spingendo i poliziotti ad approfondire il controllo.



Durante la perquisizione, nello zaino del ragazzo sono stati trovati 20 involucri sigillati con cellophane, contenenti in tutto 10 chili di hashish. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere su disposizione della Procura di Rovigo, che ha poi ottenuto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere.