La sconvolgente metamorfosi di Becky Holt: oggi ha il 95% del corpo tatuato

WEB - Nel mondo dei social media, dove l'autenticità e l'individualità sono celebrate, la storia di Becky Holt, creatrice su OnlyFans, ha catturato l'attenzione di migliaia di seguaci. Con una spesa di 35mila sterline (circa 40mila euro), Becky ha trasformato il suo aspetto in maniera radicale, ricoprendo il 95% della sua pelle con intricati tatuaggi, compresi viso, ascelle e parti intime. La donna di 36 anni originaria di Poynton, nel Cheshire, ha recentemente condiviso uno scatto che svela il suo aspetto precedente alla trasformazione, lasciando i suoi 150mila follower su Instagram sbalorditi.



La didascalia che accompagna l'immagine recita: "Riuscite a credere che questa ero io una volta". Nel confronto tra passato e presente, la giovane donna dai lunghi capelli scuri è oggi irriconoscibile, con una chioma bionda e una pelle completamente tatuata. La reazione online è stata variegata, con molti elogi per la sua estetica attuale e congratulazioni per la sua audace trasformazione. Tuttavia, non mancano le critiche da parte di coloro che si interrogano sulla scelta di ricoprire così ampiamente il proprio corpo di inchiostro.



La creatrice di OnlyFans ha condiviso anche dettagli intimi della sua vita, confessando di essere stata scambiata per un membro di una gang a causa dei numerosi tatuaggi. La sua pelle coperta di inchiostro, sebbene apprezzata da molti, ha comportato anche momenti difficili, come l'allontanamento da alcuni locali a causa di pregiudizi riguardanti il suo aspetto fisico. Becky, madre di una figlia di nome Aurora, ha sottolineato in passato la necessità di affrontare stereotipi e giudizi negativi. La sua storia rappresenta un esempio tangibile di come la società possa reagire alle scelte estetiche individuali, sollevando la questione della diversità e dell'accettazione.