Scontro in volo tra due caccia della Patrouille de France - VIDEO

SAINT-DIZIER (FRANCIA) – Grave incidente aereo nell'est della Francia, dove due Alpha Jet della Patrouille de France si sono scontrati durante un volo di addestramento. L'impatto è avvenuto nei pressi di Saint-Dizier, mentre la pattuglia acrobatica si preparava per le prossime esibizioni. Il ministro della Difesa Sébastien Lecornu ha confermato l'accaduto, sottolineando la pronta mobilitazione dei soccorsi in coordinamento con il ministero dell’Interno. I due piloti e un passeggero sono riusciti a mettersi in salvo, evitando il peggio. Lo scontro è stato ripreso in un video virale che mostra gli aerei avvicinarsi pericolosamente prima dell'impatto. L'incidente rappresenta un colpo per la prestigiosa pattuglia acrobatica, tra le più rinomate al mondo.

CLICCA QUI PER IL VIDEO