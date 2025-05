Scontro violento in piazza: due feriti gravi, uno in condizioni critiche

PORDENONE - Un grave incidente stradale si è verificato nel centro di Tamai di Brugnera (PN), all’incrocio tra piazza Sant’Anna e via Morozzo della Rocca. Lo scontro ha coinvolto una Fiat Multipla con a bordo tre cittadini ghanesi e una Bmw, a causa di una mancata precedenza.



Il passeggero posteriore della Multipla, un uomo di 44 anni, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo dopo aver sfondato un finestrino, riportando traumi gravissimi. Un altro passeggero del medesimo veicolo ha subito ferite gravi ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il conducente della Bmw è rimasto illeso.



Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori sanitari con ambulanza, automedica e elisoccorso per garantire il trasferimento urgente del ferito più grave. I Carabinieri di Sacile hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità nella zona.