Scontro violentissimo tra camion e auto, due morti

PORDENONE - Uno scontro frontale tra un camion e un'auto ha causato la morte di due persone.

L'incidente stradale si è verificato attorno alle 18 lungo la strada provinciale 53, tra Vivaro e San Quirino (Pordenone), nei pressi del ponte sul torrente Cellina in un tratto rettilineo. Gli occupanti della parte anteriore della vettura sono deceduti all'istante. Anche l'autista del mezzo pesante è rimasto coinvolto e, ferito, è stato ricoverato d'urgenza in ospedale. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco.

Il veicolo è completamente distrutto. In questi minuti i pompieri stanno usando le pinze oleodinamiche per ispezionare l'ammasso informe ed escludere la presenza di altre vittime. L'arteria è chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi da parte dell'elicottero sanitario Fvg e di alcune ambulanze.