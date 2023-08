Scontro tra uno scooter e un'auto, centauro gravissimo

TRIESTE - Un uomo, di circa 54 anni, è rimasto ferito in modo gravissimo dopo che lo scooter di cui era alla guida si è scontrato con un'auto. L'incidente è avvenuto in via Bariglaria, a Gemona del Friuli (Udine), intorno alle 22 di giovedì 24 agosto. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli operatori della sala operativa di primo livello hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza da Gemona e un elicottero di soccorso, attivando inoltre i vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo, che era in arresto cardiocircolatorio, dunque è stato rianimato sul posto e poi trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza in condizioni critiche, con rianimazione cardiopolmonare in corso fino al pronto soccorso. I Carabinieri dovranno accertare la dinamica e le cause dell'incidente. (ANSA).