Scontro tra tre tir in A4, quattro feriti

PORTOGRUARO - Un tamponamento tra tre autoarticolati è avvenuto questa mattina poco dopo le 8 nel tratto autostradale della A4 tra Latisana e Nodo di Portogruaro in direzione Venezia.



Nell'impatto sono rimaste ferite quattro persone, di cui una in modo grave. Il tratto è stato chiuso al traffico per permettere le operazioni di soccorso. Lo rende noto Autovie Venete.



L'incidente è avvenuto nel tratto a tre corsie, precisa la Concessionaria, dove erano stati segnalati rallentamenti per il flusso in aumento dei transiti e per il cantiere della terza corsia poco distante.



Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, i sanitari del 118, la polizia stradale, i mezzi dei soccorsi meccanici e il personale di Autovie.



Prima della riapertura al traffico del tratto verranno valutati gli eventuali danni alla pavimentazione e ai guardrail. E' stata istituita l'uscita obbligatoria a Latisana ed è stato chiuso lo stesso svincolo in ingresso in direzione Venezia.