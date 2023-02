Scontro tra tre auto, una finisce ruote all'aria

BELLUNO - Scontro tra tre auto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada statale in provincia di Belluno, a Ponte nelle Alpi. In corso le indagini sulla dinamica dell’episodio di ieri, venerdì, alle 18.30: frontale tra due auto più una terza che è finita ruote all’aria. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco e Suem, oltre agli agenti della Polizia Stradale per i rilievi dell’incidente. I feriti sono stati ricoverati in ospedale: disagi al traffico.