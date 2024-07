Scontro tra moto, scooter e camper sulla Romea, un morto

VENEZIA - Un motociclista è morto in un incidente avvenuto la scorsa notte, poco prima delle ore 22:00, lungo la Statale Romea a Codevigo (Padova) in cui sono stati coinvolti anche uno scooter, un camper e un'automobile. Dalle prime ricostruzioni risulta che il motociclista, che viaggiava verso Chioggia (Venezia), sarebbe entrato in collisione con lo scooter, che aveva con due persone in sella, rimaste illese, per poi sfiorare un camper e venire disarcionato, mentre la moto ha proseguito da sola finendo contro un'auto.

Sul posto i vigili del fuoco da Piove di Sacco e Padova, che hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il personale del Suem ha solo potuto constatare la morte del motociclista 41enne. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate alle ore 2:00.