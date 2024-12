Scontro tra moto e furgone: scoppia un incendio, centauro gravissimo

MESTRE – Grave incidente stradale ieri pomeriggio in via Vespucci, dove una moto e un furgone si sono scontrati violentemente. A seguito dell’impatto, i due veicoli hanno preso fuoco, generando momenti di grande apprensione.

Il motociclista, rimasto ferito in modo grave, è stato stabilizzato sul posto dal personale del Suem 118 e trasferito in ospedale in codice rosso. La conducente del furgone ha riportato solo lievi ferite ed è stata medicata dai sanitari sul luogo dell’incidente.

I vigili del fuoco, intervenuti prontamente, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. La polizia locale ha effettuato i rilievi per determinare le cause dello scontro, deviando il traffico per consentire le operazioni di soccorso.