Scontro tra furgone e camion all'altezza del ponte: un ferito grave

BELLUNO - Alle 11.20 di oggi, martedì 7 giugno, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale 1, in località Busche, in comune di Cesiomaggiore, per lo scontro tra un furgone di un corriere Amazon e un autoarticolato croato. Grave l’autista del mezzo più leggero.

I pompieri, arrivati da Feltre e Belluno con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente del furgone, rimasto incastrato al posto guida.

L’autista è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato e trasferito in codice rosso in ospedale. Illeso il conducente del mezzo pesante. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

La strada è rimasta chiusa fino alla rimozione dei mezzi. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate alle 15.30.