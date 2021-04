Scontro tra due camion in A4, un morto

PORTOGRUARO - Un tamponamento fra due mezzi pesanti è avvenuto questa mattina verso le 9 lungo l'autostrada A4 nei pressi del ponte sul fiume Tagliamento, in direzione Venezia, un morto.



A causa del grave incidente, informa Autovie Venete, è stato chiuso il tratto autostradale fra Latisana e Portogruaro.



Al momento dello scontro - spiega la Concessionaria - erano segnalati rallentamenti sui pannelli a messaggio variabile a causa dell'afflusso di autoarticolati.



Sul posto sono giunti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, il 118 e l'elisoccorso.



È stata istituita l'uscita obbligatoria a Latisana per chi proviene da Trieste ed è stato chiuso lo svincolo in ingresso in direzione Venezia.



Il conducente di uno dei mezzi pesanti è morto in seguito alle ferite riportate nell'incidente. I Vigili del Fuoco arrivati da Portogruaro e Latisana hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati ed estratto il conducente.



Vani i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del Suem, intervenuto anche con l'eliambulanza.



Sono in corso le operazioni di recupero dei mezzi da parte del soccorso stradale, mentre si è concluso verso le 10.30 l'intervento dei Vigili del fuoco.