Scontro tra due auto nella notte, muore una donna

PORDENONE - Ancora sangue sulle strade del Nord Est. Una donna di 66 anni, L.D. residente a Morsano al Tagliamento in provincia di Pordenone, è morta per le gravi ferite riportate in uno scontro frontale avvenuto, non lontano dalla sua abitazione, tra le frazioni di Gleris e Bando nella tarda serata di ieri.



La donna era rimasta incastrata tra le lamiere contorte della Fiat Panda di cui era al volante e che si è scontrata con la Kia Sportage di un carabiniere in pensione, di Arzene. La violenza dello scontro frontale ha ucciso la donna praticamente sul colpo: inutili i soccorsi dei sanitari che avevano fatto confluire sul posto anche l’eliambulanza.

Il personale medico, giunto a bordo dell’elisoccorso notturno, ha stabilizzato l’autista dell’altro mezzo coinvolto: è stato trasferito, in condizioni critiche, all’ospedale di Udine. Sul posto i Carabinieri.