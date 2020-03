L’incidente si è verificato ieri pomeriggio in piazzale Maciachini a Milano, a scontrarsi 2 volanti della polizia impegnate a inseguire un ladro di 45 anni poi tratto in arresto. Fortunatamente nessuna persona coinvolta è rimasta ferita. Le strade di Milano come nel resto d'Italia sono quasi deserte, a transitare sono solo le forze dell'ordine e alcuni lavoratori.La notizia è stata riportata da Repubblica.