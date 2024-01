Scontro tra due auto in centro città: una donna rimane ferita e incastrata nell'abitacolo

PADOVA - Alle 8:45, di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Facciolati angolo via Paruta a Padova per un’auto finita rovesciata, dopo essere entrata in collisione con un’altra vettura: una donna ferita. I pompieri accorsi dalla centrale, hanno messo in sicurezza l’auto finita su un fianco ed estratto per il portellone posteriore la donna rimasta incastrata.

La conducente è stata presa in cura dal personale sanitario del 118 e trasferita in ospedale. Illeso l’altro automobilista. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 9:30.