Scontro tra camion: muore un autotrasportatore

VICENZA - Violento incidente stradale nella mattinata di oggi, 3 marzo, lungo la SP 83 ad Arzignano (Vicenza), in via Chiampo. Due camion si sono scontrati frontalmente, provocando la morte di uno dei conducenti, mentre l’altro è rimasto ferito.



L’impatto è avvenuto poco prima delle 10, in un tratto rettilineo vicino a un distributore di benzina, sulla strada che conduce alla zona industriale. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno liberato il conducente di un autocarro Iveco, rimasto incastrato tra le lamiere. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del Suem 118, il medico ha potuto solo constatarne il decesso. L’altro autista, ferito in modo serio ma non in pericolo di vita, è stato trasportato in ospedale. Sul posto la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dello schianto e deviato il traffico, rimasto bloccato per oltre un’ora.