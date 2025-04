Scontro tra auto a Vittorio Veneto, due feriti lievi

VITTORIO VENETO - È avvenuto ieri mattina alle 9.35 un incidente stradale a Vittorio Veneto, all’incrocio tra via Giusti e via del Macello.



Coinvolte due vetture, una Fiat Punto guidata da un uomo e una Fiat Panda condotta da una donna. L’impatto ha richiesto l’intervento del Suem 118, giunto sul posto con ambulanza e automedica. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti in modo non grave.



Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Vittorio Veneto, che sta effettuando i rilievi per chiarire la dinamica. Tra le ipotesi al vaglio, una possibile mancata precedenza.