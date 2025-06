Scontro tra auto, vettura capottata: tagliano la lamiera per liberare il conducente

UDINE- Un violento scontro tra due auto si è verificato nel pomeriggio di mecoledì in via Codroipo, a Pasian di Prato, poco dopo le 17:15. Nell’impatto, una delle vetture si è capottata finendo sul fianco.



I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per stabilizzare il mezzo e hanno dovuto tagliare la cappotta della vettura per estrarre il conducente rimasto intrappolato nell’abitacolo.

L’uomo, ferito nello scontro, è stato affidato al personale sanitario per le cure del caso.



Terminate le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo rimasto e dell’intera area dell’incidente.

Le cause e la dinamica dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.