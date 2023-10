Scontro tra auto e scooter, muore il conducente del motociclo

ROVIGO - Un uomo di 66 anni di Ferrara è morto oggi in seguito ad un incidente che si è verificato lungo la Strada Statale 16 all'altezza di Canaro (Rovigo), all'incrocio con via Montale. Lo scontro è avvenuto tra lo scooter Kymco sul quale viaggiava la vittima, di cui non sono state rese note le generalità, e una Renault Megane Sportour condotta da un suo coetaneo di Canaro.

Da una prima ricostruzione dei Carabineri intervenuti per i rilievi, sembra che l'auto non abbia rispettato lo stop da via Montale ed abbia travolto lo scooter. Il conducente dell'auto è ferito lievemente. La procura di Rovigo indaga per omicidio stradale.