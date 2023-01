Scontro tra auto e furgone, un morto e tre feriti

PADOVA - Una persona è morta e altre tre sono invece rimase ferite in un incidente stradale avvenuto a Cittadella (Padova) alle 12:20. Sopra un cavalcavia, un'Audi si è scontrata con un furgone sul quale viaggiavano tre persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cittadella che, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dal Fiat Doblo il conducente (deceduto successivamente) e altre due persone. I tre feriti del furgone e l'autista dell'auto sono stati stabilizzati dal personale del Suem e trasferiti in ospedale, in elicottero ed ambulanze. La polizia locale ha deviato il traffico bloccato in entrambi i sensi di marcia ed eseguito i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del foco sono terminate alle 16.