Scontro tra auto e furgone: due feriti

VICENZA - Violento incidente lunedì poco prima delle 9.00 in provincia di Vicenza.

I vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada poco prima dello svincolo di Vicenza Est in direzione Venezia per lo schianto tra un furgone e un’autovettura: feriti i due conducenti.



I pompieri arrivati dalla centrale, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti riusciti a uscire autonomamente sono stati assistiti dal personale sanitari del SUEM per poi essere trasferiti in ambulanza in ospedale. Sul posto il personale ausiliario di autostrada e la Polstrada.