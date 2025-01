Scontro tra auto e furgone: automobilista incastrato tra le lamiere

VERONA - Un incidente stradale si è verificato ieri, lunedì 27 gennaio, poco prima delle 7:00, lungo la strada provinciale SP38 in località Via Porcilana, a San Martino Buon Albergo. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un’automobile e un furgone, con una persona ferita. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero, che hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente e prestato supporto al personale sanitario per estrarre la persona rimasta intrappolata nell’abitacolo. Il ferito è stato stabilizzato e successivamente trasportato in ospedale per le cure del caso. Fortunatamente, il conducente del furgone è risultato illeso. Nel frattempo, il personale ANAS si è occupato del ripristino della viabilità, per consentire il flusso del traffico. L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso dopo circa un'ora e mezza.