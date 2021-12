Scontro tra auto, ferite mamma e figlia

VENEZIA - Schianto tra due auto questa mattina in provincia di Venezia: l’episodio alle 8.30 in via Mazzini in comune di Scorzè.

Finita fuori strada una Citroen con all’interno mamma e figlia piccola, entrambe rimaste ferite dopo essere rimaste bloccate tra le lamiere all’interno dell’auto. Sono state liberate dai Vigili del Fuoco.



Sul posto, i pompieri arrivati da Mestre con due squadre tra cui l’autogrù. Le due ferite sono state ricoverate in Pronto soccorso per accertamenti, non avrebbero riportato ferite gravi.

Oltre ai Vigili del Fuoco e Suem, sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi di rito.